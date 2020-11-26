Москвичи принесли цветы к посольству Аргентины в память о Диего Марадоне
Стихийный мемориал появился у посольства Аргентины в память о футболисте Диего Марадоне, который скончался в среду, 25 ноября. Москвичи приносят не только цветы, но и спортивную атрибутику.
У посольства на Большой Ордынке в Москве люди вешают флаги Аргентины. К небольшому пьедесталу люди кладут цветы, рядом с ними — футбольный мяч и шарф московского клуба «Спартак».
Бывший аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.
Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.
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