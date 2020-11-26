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Сын Марадоны попал в реанимацию после новости о смерти отца
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сын Марадоны попал в реанимацию после новости о смерти отца

Юлия Ямпольская

Спорт

Итальянский футболист Диего Марадона — младший, сын бывшего футболиста сборной Аргентины, попал в реанимацию после новости о смерти отца, пишет «СтарХит».

Ранее сообщалось, что недавно у спортсмена был обнаружен коронавирус, который протекает тяжело. Новость о том, что отца не стало, окончательно выбила футболиста из колеи.

— К сожалению, один телеведущий позвонил ему, чтобы узнать реакцию на смерть отца, и вот так Диего-младший узнал, что его папы больше нет. Оставьте мальчика в покое! — рассказал журналист Танкреди Палмьери.

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным СМИ, возможной причиной смерти могла быть остановка сердца.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

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футболДиего Марадонареанимация
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