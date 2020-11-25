«Был превосходен во всем»: Губерниев прокомментировал смерть Диего Марадоны

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Марадона — один из самых гениальных футболистов всех времен. Это легенда, которая играла в футбол лучше, чем Роналдо или Месси. Так прокомментировал уход из жизни аргентинского футболиста Диего Марадоны российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

— Не зря его называли «Рука Бога», он по-настоящему был превосходен во всем. Те методы, которые использовал Марадона, неповторимы и гениальны. Пусть он страдал от наркотической зависимости, но он жил как рок-н-ролльная звезда, он мог себе позволить все что захочет. Потому что он живая легенда и история великого футбола, которая, к сожалению, покинула нас.

Губерниев также отметил, что вряд ли человечеству выпадет шанс еще раз «взрастить» нового Марадону.

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным СМИ, возможной причиной смерти могла быть остановка сердца.

Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.