Росгвардия подготовила праздничные акции ко Дню матери

Фото: Пресс-служба ДВСМИ Росгвардии

В воскресенье, 29 ноября, Росгвардия проводит культурные и социально значимые мероприятия по случаю Дня матери. Сотрудники и военные со всех округов ведомства поддержали праздник и выразили любовь и уважением матерям.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, особое внимание уделяется организации встреч со вдовами и матерями военнослужащих, которые погибли при исполнении долга. Матерей покойных товарищей росгвардейцы чествуют в Москве, Петербурге, Калининграде, Воронеже, Грозном, Каспийске, Краснодаре, Твери и других городах РФ. На сегодняшний день в Росгвардии насчитывается более 15 тысяч многодетных семей, включая семьи военных и сотрудников, которые отдали жизнь, исполняя свой долг.

Также в десятках городов страны проводятся тематические акции. В частности, росгвардейцы из Пятигорска запустили масштабный флешмоб «Спасибо, мама!», в рамках которого поздравили своих мам на разных языках народов Северного Кавказа.

Фото: Пресс-служба ДВСМИ Росгвардии

Помимо этого, в управлениях организации по Челябинской, Тюменской и Курганской областей в онлайн-формате проводятся конкурсы детского рисунка.

Кроме того, женщины-военнослужащие и сотрудницы войск национальной гвардии РФ в рамках акции «Мамы на службе в Росгвардии» участвуют в соответствующих телепроектах, где рассказывают, как им удается совмещать службу и воспитание детей.

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