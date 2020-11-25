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Столичные парки пригласили москвичей отпраздновать День матери онлайн
Фото: pexels.com/Anastasia Shuraeva

Столичные парки пригласили москвичей отпраздновать День матери онлайн

Вероника Кузьминова

Город

Парки Москвы проведут онлайн-мероприятия, посвященные Дню матери. Дистанционный праздник состоится с 26 по 29 ноября в соцсетях общественных пространств.

Одной из активностей мероприятия станет конкурс на лучшую фотографию с мамой. Снимок можно сделать в локациях северных парков столицы. Например, в «Северном Тушине», «Дружбе», «Левобережье», «Химки-2» или в локациях Северного речного вокзала. Фото нужно опубликовать в соцсети с хэштегом #СМамойВСеверныхПарках. Итоги подведут 7 декабря.

В свою очередь парк «Сокольники» предложил москвичам нарисовать портреты своих мам. Работу также можно опубликовать в соцсетях, поставив хэштег #мамамоимиглазами. Усадьба Воронцова научит москвичей делать 3D-открытку для своих мам. Участникам стоит заранее подготовить бумагу и клей. К трансляции нужно будет подключиться в аккаунтах усадьбы в соцсети.

Также сувениры и подарки для своих близких предлагают смастерить сотрудники северных парков столицы. Мастер-классы пройдут в четверг и пятницу, 26 и 27 ноября, в 16:00. Место встречи — площадки парков в социальных сетях.

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