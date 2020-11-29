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Кинолог рассказал, какие предметы в доме представляют опасность для собак
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Кинолог рассказал, какие предметы в доме представляют опасность для собак

Юлия Ямпольская

Животные

Электрические провода, лекарства и бытовая химия, а также открытые окна, живые и срезанные растения, мусорное ведро могут быть опасны для собаки в доме. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, многие собаководы следят за питомцем только во время прогулки. Они считают, что улица — место, которое опасно для домашнего животного. Однако не менее важно помнить, что домашняя среда тоже представляет риск для собаки.

— Маленькие щенки, изучая окружающее пространство, практически всегда пытаются грызть провода: их интересно грызть, они имеют свою структуру и форму. Иногда от скуки или стресса за это дело берутся и взрослые собаки. Лучше всего решить проблему заранее и, не провоцируя четвероногого друга, убрать провода наверх, защитить их специальными муфтами или спрятать под плинтусы, — уточнил Голубев.

Он также добавил, что еще одним источником опасности для питомца могут быть балконы, открытые окна и форточки. По мнению специалиста, необходимо держать домашнюю аптечку вдали от собаки,

— Лекарства, которые содержат наркотические компоненты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, обезболивающие препараты и анальгетики могут серьезно навредить собаке, если она решит попробовать их на зуб, а высокая дозировка может оказаться смертельной, — цитирует эксперта РИА Новости.

Замыкает список опасных предметов дома мусорное ведро. Голубев отметил, что там могут находиться железки от колбасы, целлофановые пакеты и другие предметы.

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