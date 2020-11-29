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Жители России рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет
Фото: pexels.com/VisionPic.net

Жители России рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет

Юлия Ямпольская

Общество

Больше половины жителей России (52 процента) уверены, что сидеть с ребенком после рождения должна только женщина. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что треть участников опроса утверждают, что данный вопрос в каждой семье обсуждают индивидуально, передает РИА Новости.

По результатам исследования обязанность ухода в декретный отпуск мужчин охотнее отметили сами мужчины — три процента против одного процента. Некоторые респонденты (14 процентов) указали на то, что декретный отпуск на работе должен брать тот, кто меньше зарабатывает.

Также положительную оценку декретов отцов чаще дают женщины — 54 процента против 49 процентов со стороны мужчин. При этом в целом по стране более половины респондентов (53 процента) отметили, что положительно относятся к декретному отпуску для мужчин.

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