Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Визажист назвал трендовые тенденции в макияже
/ Фото: Alexey Orlov

Визажист назвал трендовые тенденции в макияже

Юлия Ямпольская

Звезды

Модницам стоит обратить внимание на новые тренды в макияже. Об этом сообщил визажист Юрий Столяров в эфире программы «Модный приговор» на «Первом канале».

По словам эксперта, на данный момент актуальным считается делать акцент на глаза, используя для этого цветную тушь. Он отметил, что девушки могут брать любой оттенок, если он чистый.

— Пользуйтесь простым законом контрастных оттенков. Если хотите подчеркнуть зелень в глазах, применяйте оттенки красного или те цвета, есть красный понтон, например, розовый, бордовый, сиреневый, фиолетовый, малиновый, персиковый, — уточнил Столяров.

Визажист добавил, что к голубым и серым глазам подойдет персиковый, оранжевый, желтый цвета. Для карих глаз хорошо использовать чистый синий или ярко-малахитовый.

Читайте также: Эвелина Хромченко назвала главный антитренд текущего сезона

глазамакияжтушь для ресниц
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте