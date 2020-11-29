Визажист назвал трендовые тенденции в макияже

/ Фото: Alexey Orlov

Модницам стоит обратить внимание на новые тренды в макияже. Об этом сообщил визажист Юрий Столяров в эфире программы «Модный приговор» на «Первом канале».

По словам эксперта, на данный момент актуальным считается делать акцент на глаза, используя для этого цветную тушь. Он отметил, что девушки могут брать любой оттенок, если он чистый.

— Пользуйтесь простым законом контрастных оттенков. Если хотите подчеркнуть зелень в глазах, применяйте оттенки красного или те цвета, есть красный понтон, например, розовый, бордовый, сиреневый, фиолетовый, малиновый, персиковый, — уточнил Столяров.

Визажист добавил, что к голубым и серым глазам подойдет персиковый, оранжевый, желтый цвета. Для карих глаз хорошо использовать чистый синий или ярко-малахитовый.

Читайте также: Эвелина Хромченко назвала главный антитренд текущего сезона