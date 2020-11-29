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Биолог назвала способ снизить риск возникновения новых пандемий
Фото: pexels.com/Pixabay

Биолог назвала способ снизить риск возникновения новых пандемий

Юлия Ямпольская

Здоровье

Запрет на торговлю дикими животными, а также восстановление мест их обитания помогут снизить риск возникновения новых пандемий. Об этом рассказала биолог, участница конференций конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

Она отметила, что в Китае и Вьетнаме уже закрыта такая торговля из-за пандемии коронавируса. Петицию о соответствующем запрете запустило российское отделение Greenpeace.

— Мы всегда знали, что когда идет торговля обезьянами, человекообразными или обычными, то есть риск передачи болезней. По подсчетам ученых, на каждом млекопитающем живет 60–70 разных видов вирусов, — цитирует специалиста РИА Новости.

Биолог рассказала, что на данный момент буферная емкость планеты уменьшилась, человек продолжает вторгаться в природу, встречаясь с новыми возбудителями инфекционных заболеваний, которые затем разносит.

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