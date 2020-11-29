Более 500 видеопоздравлений записали москвичи ко Дню матери

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Москве завершился поэтический проект «Парковый стихоговоритель: маме с любовью», посвященный Дню матери, который отмечают в воскресенье, 29 ноября.

В период с 9 по 27 ноября жители столицы прислали свыше 500 видеопоздравлений, адресованных мамам. Участники читали стихи. Например, звучали такие произведения, как «Мне уже не 16, мама» Эдуарда Асадова и «Посидим в тишине» Елены Благининой.

Видео с поздравлениями можно посмотреть на страницах Мосгорпарка в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

«Парковый стихоговоритель» впервые был проведен в Перовском парке в 2016 году. Участвовать в проекте пригласили студентов Российского института театрального искусства. Они читали известные поэтические произведения к памятным датам, а аудиозаписи транслировали через громкоговорители. В 2017 году к чтению стихов привлекали детей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году проект прошел в дистанционном формате. В акции, которая была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более двух тысяч детей-чтецов. Это были произведения Роберта Рождественского, Константина Симонова, Александра Твардовского и многих других поэтов.

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