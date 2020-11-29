Музей Победы сохранил сотни фронтовых писем красноармейцев своим матерям

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Сотни фронтовых посланий, которые были написаны красноармейцами своим матерям в годы Великой Отечественной, хранятся в фондах Музея Победы. Авторами писем являются разные люди: командиры и красноармейцы, вчерашние рабочие, крестьяне и представители интеллигенции и молодые солдаты, пришедшие на фронт со школьной скамьи. Строки фронтовых писем передают атмосферу военного времени. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Одна из самых интересных коллекций — подборка писем сержанта Бориса Кровицкого, которую передали в дар музею в 1999 году. Он переписывался с мамой с момента их расставания в 1937 году (Апполонию Антоновну Кровицкую репрессировали, она находилась в заключении в лагере на станции Яя Томской железной дороги) до апреля 1945 года.

В июне 1941 года солдат пишет: «Я в первый день мобилизации оказался почти в армии. Утром вместе со всеми товарищами подал заявление добровольцем, а вечером прошел призывную комиссию как призывник, а не доброволец. Так что, очевидно, через несколько дней уйду в армию…». Красноармеец не думает, что на войне его могут убить, он жалеет только о том, что придется отказаться от книг и написания статей. «Подумать только, сколько времени не придется держать книг в руках... фашизм не дает возможности жить, работать, учиться, за это приходится сражаться…. Ну, да ты не беспокойся. Ладно? Вряд ли со мной что случится, а если и будет что, то это не моя личная, а народная судьба…», — пишет 19-летний Борис матери.

Последующие письма сержанта выглядят как короткие сообщения, он старался отправлять маме весточку часто, но хотел, чтобы она не знала всех тяжестей его жизни и не переживала. «Здравствуй, дорогая мама. У меня все в порядке. Здоров, учусь военному делу… Писать тебе буду очень-очень редко.., не беспокойся».

Фото: пресс-служба Музея Победы

Через месяц после призыва Кровицкого ранили в голову, он попал в госпиталь, а после лечения ушел снова на войну.

В боях 29 и 30 апреля 1945 года под селеньем Куммерсдорф Борис Кровицкий проявил мужество, командуя взводом, отбив восемь атак противника, будучи окруженным. Он уничтожил орудие немцев и почти 100 солдат и офицеров, был ранен, но продолжал вести бой. С гранатами в руках сержант ринулся на гитлеровцев, уничтожил еще шесть врагов и погиб смертью храбрых. За подвиги его наградили орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени.

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