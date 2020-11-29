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Около шести миллионов звонков приняли операторы службы поддержки портала mos.ru
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около шести миллионов звонков приняли операторы службы поддержки портала mos.ru

Юлия Ямпольская

Город

Около шести миллионов звонков за девять лет приняли операторы горячей линии службы поддержки портала мэра и правительства Москвы. Специалисты консультируют жителей столицы по вопросам работы портала mos.ru и получения электронных услуг и сервисов.

Глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий рассказал, что электронный формат оказания госуслуг становится более популярным среди москвичей, особенно в условиях пандемии коронавируса.

— Операторы помогают жителям зарегистрироваться или авторизоваться на сайте mos.ru, заполнить профиль пользователя и подать заявление на получение государственных услуг, а также консультируют при возникновении технических проблем. Задача оператора — доступным языком донести информацию и помочь получить услугу на сайте, — цитирует Савицкого официальный сайт мэра Москвы.

В течение года горожане чаще всего обращались с вопросами о получении городских услуг и работе сервисов, также они узнавали, как пользоваться социальным сертификатом, авторизоваться в электронном дневнике школьника и восстановить пароль на портале.

Напомним, служба поддержки портала мэра и правительства Москвы открылась на базе общегородского контакт-центра 29 ноября 2011 года. В первый год на линии работали 77 операторов, сейчас их — 740. Увеличение штата позволило более оперативно обрабатывать поступающие звонки и улучшить качество обслуживания пользователей. Специалисты горячей линии работают круглосуточно и без выходных.

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