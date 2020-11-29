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Срок возврата книг в столичных библиотеках продлили до конца января 2021 года
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Срок возврата книг в столичных библиотеках продлили до конца января 2021 года

Юлия Ямпольская

Город

Срок возврата книг, которые были получены по единому читательскому билету в библиотеках Москвы с 13 августа, продлили. Теперь их можно вернуть до 31 января 2021 года.

Как уточнили в столичном департаменте информационных технологий, с помощью единого читательского билета жители смогут пользоваться фондами библиотек и не регистрироваться в каждой читальне, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Сейчас из-за эпидемиологической обстановки библиотеки, как и многие учреждения культуры, закрыты. Однако читатели могут не беспокоиться о сроке сдачи книг, полученных по единому читательскому билету, — он будет автоматически продлен до конца января следующего года, — отметили в ведомстве.

Напомним, обслуживание посетителей в столичных библиотеках временно приостановили в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года согласно указу мэра Москвы. На данный момент на руках у жителей столицы свыше 520 тысяч библиотечных изданий.

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