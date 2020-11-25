Библиотеки рассказывают книжные новости через соцсети

Ведущий библиотекарь читальни № 107 Наталья Рузова проводит онлайн-мастер-класс по оригами. Для выхода в соцсети, помимо камеры смартфона, она использует такой прибор, как кольцевая светодиодная лампа на штативе — для направленного освещения / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Библиотеки столицы закрыли до 15 января, но работа внутри читален не прекращена. В среду, 25 ноября, заведующая кластером библиотек Нижегородского района Наталия Пилипенко рассказала об их деятельности.

Читальные залы и пространства не пустуют без дела. Сотрудники библиотек ведут прямые трансляции в социальных сетях, здесь же проводят мастер-классы и организуют онлайн-встречи с писателями.

— В нашем районе пять библиотек, и у каждой свой профиль. Читальня № 116 посвящена профессиям, у библиотеки № 123 краеведческая направленность, а вот № 107 ориентирована на посетителей, кто заинтересован психологией и личностным ростом, — рассказала руководитель библиотек Нижегородского района Наталия Пилипенко.

Все они стали использовать дистанционный формат работы еще этой весной.

— Изначально мы не понимали, как выстраивать отношения с читателями. Сейчас этот канал налажен. К нам даже обращаются в личных сообщениях, спрашивая, что лучше почитать. Сложность в марте была и с тем, что не каждый сотрудник имел дома хороший компьютер и оборудование для трансляций и онлайн-встреч. Так как у нас средний возраст сотрудников около 45 лет, а самой молодой 24 года, то современный формат больше заинтересовал, чем испугал, — рассказывает Пилипенко.

Публикации в социальных сетях библиотек выходят каждые 24 часа: о книгах, об интересных фактах и личностях. На декабрь в нижегородских читальнях уже запланировали 21 онлайн-мероприятие.

— У нас есть коллега, который отвечает за ведение соцсетей. Мы предлагаем идеи и оформляем их в единой цветовой гамме. Тона выбрали пастельные: желтый, серый, голубой. Используя отложенный постинг, мы формируем ленту, наполняя полезным контентом, — объяснила Наталия Николаевна.

Уже с самого утра сотрудники подготовили читальный зал библиотеки № 107 к записи мастер-класса.

— После нескольких эфиров я начала даже получать удовольствие. Мы записывали сказки для детей и читали стихи. Сегодня подготовили мастер-класс, посвященный Дню матери. Этот праздник не так популярен, как 8 Марта, но мы все же решили сделать аппликацию из объемных хризантем с вазой, — делится ведущий библиотекарь читальни № 107 Наталья Рузова.

— Справиться с поделкой могут как взрослые с детьми, так и подростки. Такая работа направлена на развитие моторики, а также терпения. Можно сначала посадить ребенка, чтобы он просто наблюдал. Ведь не у всех получается сразу получать удовольствие от монотонной работы, — пояснила Наталья Рузова.

В библиотеках Нижегородского района уже готовятся и к новогодним праздникам. Зрителей ждут онлайн-беседы, викторины, конкурсы, даже подарки будут отправлять победителям по почте. Но, помимо всех мероприятий, библиотекари работают с книжными фондами, систематизируют их. С помощью библиографической классификации сотрудникам проще выполнить запрос читателя.

А то, что библиотеки Юго-Восточного округа перешли на единый читательский билет, в корне упростило работу. Всегда можно позвонить туда, узнать о наличии книг у библиотекаря и забронировать экземпляр. В перспективе посетители могут воспользоваться такой услугой на сайте. После снятия ограничений обязательно стоит попробовать эту функцию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Чуев, генеральный директор библиотек Юго-Востока Москвы:

— У нас вовсю идет пополнение книжного фонда. Мы уже получили от одного издательства порядка тысячи экземпляров. До конца года фонд пополнят еще 12 тысяч книг других издательств. Пока библиотеки пустуют, мы воспользовались моментом, чтобы подготовиться к возвращению посетителей. Разбиваем читальни на тематические зоны, наводим порядок в помещениях, расставляем книжный фонд по полкам.

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