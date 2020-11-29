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Аналитики выяснили, кто из родителей щедрее
Фото: pexels.com / Elly Fairytale

Аналитики выяснили, кто из родителей щедрее

Юлия Ямпольская

Общество

Российские папы переводят на карты своих детей в три раза больше денег, чем мамы. Об этом свидетельствует исследование банка «Русский стандарт», которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили статистику денежных переводов от родителей на карты подросткам, которые у них были оформлены с 14 лет. Так, 83 процента всех переводов пришлись на отцов, а 17 процентов — на матерей.

При этом средний чек одного перевода у мужчин составляет 3511 рублей, а у женщин — 1126 рублей.

Также эксперты отметили, что у мам среди самых популярных покупок по онлайн-картам входят железнодорожные билеты, оплата такси, одежда, обувь, аксессуары, супермаркеты, хобби и детские товары.

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