«Вылитая Тарзан!»: Наташа Королева предстала перед фанатами в новом образе

Фото: instagram.com/koroleva__star

Российская певица Наташа Королева показала поклонникам новый образ с афро-кудрями. Она поделилась результатом на своей странице в социальной сети Instagram.

Артистка оказалась довольна, что получила такой эффект. Поклонники оценили новый образ певицы, кто-то даже отметил, что певица стала похожа на своего мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

Фото: instagram.com/koroleva__star

«Наташа, вы с этими кудрявыми волосами похожи на своего мужа»; «Теперь с Тарзаном — одно лицо»; «Вылитая Тарзан!» — отметили фолловеры.

Напомним, ранее между Тарзаном и Королевой разгорелся скандал: пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позднее танцор опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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