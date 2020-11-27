«Все заработали, кроме самих звезд»: Наталья Штурм раскрыла детали скандала с любовницей Тарзана

Фото: instagram.com/nataliashturm

Певица Наталья Штурм заявила, что скандал вокруг внебрачной связи стриптизера Сергея Глушко (Тарзан) с актрисой Анастасией Шульженко был изначально спланирован ради пиара и повышения популярности участников этой истории.

По утверждению Штурм, эта история «начиналась как хайп», однако «потом что-то пошло не так, наверное, не договорились». Из-за этого Тарзан отказался от дальнейших съемок по продуманному сценарию, однако «шоу-машина уже была запущена», заявила певица.

Супруга Тарзана, певица Наталья Королева «обиделась», к этой истории подключились журналисты, которым дали интервью участники скандала.

— Результат: история вышла из-под контроля, все заработали, кроме самих звезд, — утверждает Наталья Штурм.

Звезда также выразила убежденность в том, что «много других историй еще на подходе — карантин никто не отменял, как корпоративы и концерты. И значит — show must go on», сообщает «Пятый канал».

Ранее между Тарзаном и Королевой разгорелся скандал: пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позднее танцор опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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