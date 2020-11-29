Какие онлайн-услуги помогают московским мамам

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Ко Дню матери в департаменте информационных технологий столицы рассказали, какие сервисы и услуги востребованы среди беременных женщин, семей с детьми, а также мам на портале mos.ru. При помощи сервисов mos.ru жительницы с детьми могут не выходя из дома проверять информацию об успеваемости детей в школе, оформлять различные социальные пособия и льготы, прикрепляться к городским поликлиникам различного профиля как для взрослых, так и для детей и многое другое.

— В 2020 году семьи, в том числе мамы, чаще всего обращались к mos.ru для оформления пособий и льгот, прикрепления к женской консультации, получения льготного парковочного разрешения и подачи заявки на участие в проекте «Наше дерево». С переводом все большего числа услуг в электронный формат родителям стало в разы проще контролировать успеваемость ребенка, смотреть домашнее задание по предметам, заботиться о его здоровье, оформлять документы, разрешать вопросы, которые касаются содержания дома, и многое другое. Тем не менее услуги постоянно совершенствуются. Например, с ноября подать заявление на присвоение статуса многодетной семьи можно полностью онлайн через mos.ru, не посещая центры госуслуг или отделы социальной защиты, — рассказали в департаменте.

На портале mos.ru жители могут оформить выплаты, пособия и компенсации в разделе «Социальная поддержка», подразделе «Семьям с детьми, беременным». Так, например, горожане оформляют предоставление ежемесячных пособий на детей, выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни, рождением (усыновлением) ребенка, на оплату ЖКУ и телефона, приобретение детских товаров, подают заявления на получение пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности, а также другие виды социальной поддержки семей в столице. Всего к таким услугам на mos.ru в 2020 году пользователи обратились свыше 410 тысяч раз.

Также более 60 тысяч раз жительницы воспользовались услугой «Прикрепление к женской консультации», которая появилась в начале текущего года. С ее появлением женщинам стало удобнее следить за своим здоровьем, поскольку для прикрепления больше не нужно тратить время на поход в консультацию. Достаточно направить онлайн-заявление, чтобы получить возможность записываться к нужным специалистам.

Помимо этого, на mos.ru можно оформить льготное парковочное разрешение для многодетных семей. Оно предоставляется бесплатно, распространяется на всю зону действия платной уличной парковки и действует круглосуточно. Оформить этот документ можно на срок до трех лет. С начала этого года горожане оформили его на портале более 56 тысяч раз.

За присвоением льготного статуса многодетной семьи пользователи обратились к mos.ru более 12 тысяч раз с начала года. С переводом услуги в исключительно электронный вид она стала еще понятнее и удобнее. Так, например, сокращен и перечень необходимых документов — справка об обучении в школе потребуется лишь ребятам из частных или федеральных учебных заведений. Помимо этого, сведения о членах семьи, указанных заявителем, будут проверяться органами власти самостоятельно, кроме тех редких случаев, когда это невозможно по объективным причинам. Оформление статуса многодетной семьи займет не более 10 рабочих дней, а уведомление о принятом решении поступит в личный кабинет.

Жители также активно принимают участие в семейно-экологическом проекте «Наше дерево». Принять участие в нем и высадить семейное дерево в любимом парке могут горожане, у которых 1 января 2019 года или позже родился ребенок. Стать участником акции можно в течение трех лет с момента появления малыша на свет, а в качестве заявителей может выступать один из родителей, имеющий постоянную регистрацию в Москве. Так, с начала года молодые родители подали более 8,8 тысячи заявок на высадку семейного дерева как этой осенью, так и в следующем году.

Фото: pexels.com / Anastasia Shuraeva

Какие еще онлайн-возможности созданы для мам и пап в Москве

В Москве созданы десятки онлайн-сервисов для помощи мамам и папам. Так, через портал mos.ru можно прикрепить ребенка к городской и стоматологической поликлиникам, записать детей к врачу, открыть доступ к своей электронной медицинской карте и картам детей, а также подать заявку на запись ребенка в детский сад, первый класс, группу продленного дня, кружок или спортивную секцию.

В личном кабинете мамы могут настроить удобные виджеты, например, «Запись к врачу», с помощью которого можно записать в медучреждение любого члена семьи, или «Ребенок в школе» — для просмотра прихода и ухода ребенка из школы, полученных оценок и домашних заданий.

Также на mos.ru можно воспользоваться сервисом «Мои платежи», который позволяет оплачивать практически все городские и коммерческие услуги, в том числе образовательные: например, счета за детский сад, кружки и секции, пополнять лицевой счет «Москвенок», счета за жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, интернета или домашнего телефона. Сервис позволяет оплатить несколько задолженностей одновременно — удобный поиск отображает счета автоматически, исходя из сведений, заполненных в личном кабинете. Кроме того, пользователи могут настроить автоплатежи или создать шаблоны для повторяющихся оплат. Помимо этого, с начала учебного года в сервисе «Мои платежи» действуют акции для держателей карт «Мир»: родители могут пополнить лицевой счет «Москвенок» (сервис «Проход и питание» Московской электронной школы) со скидкой пять процентов, а также оплатить спортивные, творческие, образовательные кружки и секции, детский сад, группы продленного дня и другие услуги без взимания комиссии.

«Электронный дневник» и «Москвенок»

В рамках проекта Московская электронная школа в столице действуют сервисы «Электронный дневник» и «Москвенок» («Проход и питание»). Благодаря сервису «Электронный дневник» каждый родитель может просматривать расписание занятий, домашние задания и оценки. А с помощью сервиса «Москвенок» можно увидеть, когда ребенок зашел и вышел из школы, чем питался в школьной столовой и в буфете, а также исключить из рациона нежелательные продукты.

Для тех, кому удобнее просматривать информацию со смартфона, создано мобильное приложение «Дневник МЭШ». Летом 2020 года в нем появились новые полезные функции. Теперь родители школьников могут посмотреть учебную программу по всем предметам на год вперед, настроить уведомления о текущих оценках ребенка и домашних заданиях по предметам на следующий день, а родители дошкольников могут посмотреть меню ребенка и типовой распорядок дня в детском саду. Кроме того, теперь в сервисе есть возможность сообщить воспитателям о том, что ребенок будет отсутствовать в группе в тот или иной день недели.

Сведения об оценках, домашних заданиях, посещении и питании ребенка в школе также доступны в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» в разделе «Мой ребенок в школе». В 2020 году он тоже был доработан для родителей, в нем появилась возможность заказать для детей определенные блюда из меню школьной столовой (если школа подключена к сервису «Выбор питания из меню»). Родители могут видеть предложенные варианты завтраков, обедов и полдников, выбирать блюда, просматривать их состав, а также содержание полезных веществ в них: калорийность и соотношении белков, жиров и углеводов. Информация о посещении школы, уроках и оценках также доступна в разделе «Дети в школе» мобильного приложения «Моя Москва».

В приложениях также действуют выгодные условия для держателей карт «Мир»: при оплате образовательных, детских и других городских услуг не взимается комиссия, а пополнить лицевой счет «Москвенок» можно со скидкой в размере пять процентов.

Выгодная оплата покупок и услуг с картой москвича

Беременные женщины, зарегистрированные в Москве и вставшие на учет в медицинских организациях до 20-й недели беременности, и граждане, получающие социальные выплаты в связи с рождением ребенка, могут получить карту москвича. Ее также оформляют дети и один из родителей многодетной семьи, зарегистрированные в Москве.

Карта служит персональным электронным ключом к городской инфраструктуре. С ее помощью можно оплачивать различные услуги, в том числе ЖКУ, рассчитываться за товары в магазинах, использовать ее как полис ОМС в городских поликлиниках, транспортную карту, идентификатор «Москвенка» и единый читательский билет в городских библиотеках.

На карту москвича можно получать субсидии, пособия, городские социальные выплаты, а также оплачивать со скидкой детские товары, покупки в аптеках, магазинах косметики, интернет-магазинах, а также услуги коммерческих медицинских центров, фитнес-клубов и кафе. С подробной информацией дисконтной программы можно ознакомиться на сайте mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» в разделе «Карта москвича».

Кроме этого, карта москвича позволяет совершать оплату любых услуг в сервисе «Мои платежи» на mos.ru без комиссии. Исключение составляют только коммерческие услуги.

Подать заявление на оформление карты москвича молодые родители, беременные женщины и члены многодетных семей могут в центрах «Мои документы», а проверить ее готовность — на портале mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Сегодня владельцами карт москвича являются более 160,6 тысячи молодых родителей и беременных женщин, а также свыше 397 тысяч членов многодетных семей.

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