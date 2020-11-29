Американцы потратили рекордную сумму на покупки в Сети в «черную пятницу»

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Из-за пандемии коронавируса жители Америки потратили рекордные девять миллиардов долларов на покупки в интернете, совершенные в «черную пятницу». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные компании Adobe Analytics.

Уточняется, что специалисты исследовали информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей. В 2019 году американцы потратили на покупки в «черную пятницу» 7,4 миллиарда долларов, в 2018-м — 6,2 миллиарда долларов.

Эксперты объясняют рост интереса к интернет-магазинам действующими на данный момент во многих штатах ограничениями на работу обычных точек. Среди самых популярных товаров оказались мобильные устройства и бытовая техника.

По оценкам Adobe Analytics, в предстоящий 30 ноября «киберпонедельник» жители Америки потратят на покупки в интернет-магазинах от 10,8 до 12,7 миллиарда долларов, что станет новым рекордом.

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