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Стилист рассказала, в чем нельзя ходить на свидания
Фото: pixabay.com

Стилист рассказала, в чем нельзя ходить на свидания

Юлия Ямпольская

Звезды

Стилист и телеведущая Эвелина Хромченко рассказала, что девушки, которые собираются на свидания, должны основательно подойти к выбору образа. Об этом она сообщила в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

По словам эксперта, на свидание стоит примерять наряды с некоторой долей флирта, в противном случае мужчина будет общаться с девушкой словно со своим другом. Однако важно не переборщить и не перейти на вульгарность.

— На первое свидание женщина не должна приходить слишком нарядной, а иначе мужчина может испугаться, что не потянет такую красавицу. А вот на второе можно и нарядиться, — уточнила Хромченко.

Она также отметила, что для этих целей могут подойти маленькие черные, белые и красные платья, которые сейчас в тренде. Также необходимо понимать, к кому женщина идет на свидание, поскольку не все мужчины любят экстравагантность. На одежде во время свидания важен даже принт. Если он мелкий и контрастный, то может отвлечь на себя все внимание.

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стилистысоветыЭвелина Хромченко
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