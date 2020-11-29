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Эвелина Хромченко рассказала, как можно хорошо выглядеть без макияжа
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Эвелина Хромченко рассказала, как можно хорошо выглядеть без макияжа

Юлия Ямпольская

Звезды

О том, как выглядеть привлекательной, не пользуясь косметикой, рассказала телеведущая Эвелина Хромченко. Секретом она поделилась в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

По словам эксперта, стоит надеть яркий шарф, косынку или же колье, которое может быть как внутри воротника, так и снаружи. Кроме того, она уточнила, что на данный момент актуальными являются большие серебряные или золотые цепи.

Ранее визажист назвал модные тенденции в макияже.

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модастильЭвелина Хромченко
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