Эвелина Хромченко рассказала, как можно хорошо выглядеть без макияжа
О том, как выглядеть привлекательной, не пользуясь косметикой, рассказала телеведущая Эвелина Хромченко. Секретом она поделилась в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.
По словам эксперта, стоит надеть яркий шарф, косынку или же колье, которое может быть как внутри воротника, так и снаружи. Кроме того, она уточнила, что на данный момент актуальными являются большие серебряные или золотые цепи.
Ранее визажист назвал модные тенденции в макияже.
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