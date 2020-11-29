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«Просто нет слов!»: сестра Бузовой вернулась домой из больницы после инсульта
Фото: instagram.com/annabuzova

«Просто нет слов!»: сестра Бузовой вернулась домой из больницы после инсульта

Юлия Ямпольская

Звезды

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна, которая недавно пережила инсульт, вернулась домой. Она показала, какой сюрприз ей устроил муж Константин, на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимках видно, как комната девушки украшена воздушными шарами, которые заполонили все пространство.

Также поспешила сделать сюрприз своей сестре Ольга Бузова. Она передала родственнице огромный букет и пакет с сумкой из новой коллекции Louis Vuitton.

— Букет от моей лапы очень огромный. Я тебя очень сильно люблю, ценю и благодарю! Просто нет слов! — сказала Анна в Stories.

Она поделилась, что сестра была с ней каждый день на связи, а вот навещать больных в клинике было запрещено из-за коронавируса.

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