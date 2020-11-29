Географический диктант стартовал в штаб-квартире РГО

Фото: Пресс-служба Русского географического общества (РГО) / Николай Разуваев

На центральной площадке в столичной штаб-квартире Русского географического общества (РГО) стартовал Географический диктант. Там его напишут президент Русского географического общества Сергей Шойгу и представители СМИ.

Дистанционно к площадке подключились порядка пяти тысяч человек. В 2020 году вопросы для просветительской акции составил игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров. Также в задания вошли вопросы, которые прислали в РГО обычные люди.

Озвучили задания музыкант, народный артист России Николай Расторгуев, телеведущий Антон Зайцев и киноактриса Агния Дитковските, передает РИА Новости.

Как уточняет пресс-служба Минобороны, среди участников диктанта также был начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов. Он написал диктант в Военном университете Минобороны РФ.

— Уверен, что географическая грамотность — это необходимое условие развития патриотического самосознания офицера. А для будущего военно-политического работника — это неотъемлемое профессиональное качество, — сказал Картаполов.

В 2020 году географический диктант напишут на более чем 6,4 тысячи площадок, в том числе в 111 зарубежных государствах. Среди них США, Мексика, Великобритания, Австралия, Китай, Бельгия, Болгария, Белоруссия и Греция.

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