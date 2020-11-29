Глава СПЧ проверит визит правоохранителей в детский хоспис «Дом с маяком»

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев сообщил, что ведомство проверит информацию о визите силовиков в детский хоспис «Дом с маяком». Об этом он сообщил в воскресенье, 29 ноября, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее создатель благотворительного фонда Лида Мониава на своей странице в социальной сети Facebook написала, что 28 ноября в детский хоспис зашли сотрудники правоохранительных органов. По ее словам, возбуждено дело по статье о «нарушении порядка оборота наркотических средств» за неверное оформление журналов по отчету об использовании медицинских препаратов. В жалобе в Госнаркоконтроль говорится, что хоспис выписывает одному из подопечных Мониавы много наркотических лекарств. Хоспису грозит штраф до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности.

Фадеев заявил, что возьмет дело на контроль.

— Штраф — это еще не так страшно. Если это оборот наркотических средств, могут и посадить. Будем разбираться, — заявил он.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» был зарегистрирован 27 марта 2018 года. Он помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 25 лет, поддерживая детские хосписы на территории Москвы и Московской области.

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