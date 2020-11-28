Прокуратура проверит случай с задымлением в доме престарелых в Подмосковье

Фото: Пресс-служба МЧС России по Московской области

По поручению прокуратуры Московской области Раменская городская прокуратура проводит проверку в связи с задымлением в помещении частного дома престарелых «Доброта» в поселке Ильинский. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 28 ноября.

— В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о пожарной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в доме престарелых «Доброта» в поселке Ильинский произошло задымление в электрощитовой. Спасатели эвакуировали из здания 56 человек. В результате случившегося никто не пострадал.

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