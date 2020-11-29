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«Фантастически искренняя»: Дочь Джуда Лоу предстала перед фанатами в розовом купальнике
Айрис Лоу / Фото: Instagram / lirisaw

«Фантастически искренняя»: Дочь Джуда Лоу предстала перед фанатами в розовом купальнике

Захар Чайченко

Звезды

Дочь американского актера Джуда Лоу Айрис предстала перед фанатами в розовом купальнике. 20-летняя модель поделилась снимком в своем Instagram-аккаунте.

— Перед рассветом становится очень холодно. Я стою босиком и впитываю в себя энергию земли сквозь плотную основу своего корсета, — написала юная модель в подписи под фотографией.

Фанаты написали в комментариях, что обновка очень подошла ее владелице, а также подчеркнули естественную красоту Айрис Лоу: «Фантастически искренняя, как будто это не фото вовсе»; «Почему тобой хочется восхищаться»; «Какая красивая, просто слов нету».

Напоминаем, что Айрис Таллула Элизабет Лоу – дочь пары актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост. В свои 20 лет она уже успела поработать со многими известными брендами и в данный момент продолжает работать в мире высокой моды.

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актердочь#Instagram
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