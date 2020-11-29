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«Наращивай, однозначно»: Ивлеева спросила у подписчиков, какую прическу ей сделать
Фото: instagram.com/_agentgirl_

«Наращивай, однозначно»: Ивлеева спросила у подписчиков, какую прическу ей сделать

Захар Чайченко

Звезды

Звезда телешоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева посоветовалась со своими подписчиками в Instagram-аккаунте, какую прическу сделать ей в ближайшем будущем. На фотографии, приложенной к публикации, Ивлеева предстала перед поклонниками в темном парике и зимней шапке.

— Все, я хочу черные и длинные волосы. Отращивать, наращивать, парик?! Что выбрать, — обратилась за советом телеведущая к своим фанатам.

Пользователи Сети отреагировали на вопрос своего кумира и сообщили, что ей будет к лицу наращивание: «Наращивание, однозначно! Посмотри, как тебе идет»; «Наращивай, будет очень круто»; «Наращивай, а то, пока отрастишь, передумаешь».

Ранее Ивлеева рассказала о своем первом знакомстве с певцом Егором Кридом, когда она только начинала свою карьеру в социальных сетях.

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