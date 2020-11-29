Столичных школьников пригласили поучаствовать в акции по сбору макулатуры #БумБатл

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Стартовала акция по сбору макулатуры #БумБатл. Принять участие в ней пригласили столичных школьников и их родителей.

Акцию запустили в рамках поддержки национального проекта «Экология». Одна из его целей — к 2024 году довести долю перерабатываемых твердых бытовых отходов до 60 процентов. Пятую часть этого вида отходов составляет макулатура. Кроме того, бумага — сама по себе ценный для переработки материал.

В организации мероприятия участвуют сотрудники АНО «Национальные приоритеты», Министерства природы России, Российского движения школьников и волонтеры-экологи.

Как отметили в оргкомитете акции, главная задача мероприятия — не только запустить конкурс и узнать, в какой школе соберут больше всего макулатуры. Важно запустить челлендж в социальных сетях, чтобы таким образом привлечь внимание как можно большего количества людей к проблемам переработки мусора.

— Различные акции по сбору макулатуры хорошо знакомы руководителям образовательных учреждений и школьникам. Отличительной особенностью нашего проекта станет донесение идей раздельного сбора отходов через привычные для молодежи онлайн-форматы и социальные сети, — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

По ее словам, таким образом будет легче завлечь молодежь в актуальную экоповестку и обратить внимание на важность соблюдения принципов осознанного потребления и бережного отношения к природе.

Призом для победителей акции станет встреча с интернет-звездами.

— Мы направили предложение поддержать нашу акцию востребованным среди молодежи блогерам и звездам популярных социальных сетей. Это известные личности, которые тоже неравнодушны к проблемам экологии и смогут рассказать о своем опыте раздельного сбора мусора, поделиться какими-то лайфхаками и идеями, — уточнили в оргкомитете акции.

Желающим принять участие в акции необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, собрать макулатуру и выложить сообщение об этом в социальных сетях, прикрепив хештег #БумБатл. При этом важно отметить аккаунт блогера или звезды, с которыми вы хотели бы встретиться и пообщаться.

Собранные во время мероприятия отходы школы обязаны передать в любую из компаний, занимающихся переработкой бытовых отходов. При этом участникам напомнили, что нельзя сдавать ламинированную бумагу, стаканчики, фотографии, картонные упаковки из-под яиц, обои, мокрую или грязную макулатуру.

Сдать макулатуру в рамках экологической акции #БумБатл можно до 10 декабря. А уже 15 декабря планируют огласить результаты конкурса. По итогам проекта организаторы составят индивидуальный рейтинг участников и список самых активных школ.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

— Я застал еще то время, когда сбором макулатуры занимался каждый школьник. В детстве мы собирали журналы и газеты. Для взрослых, да, это было раздельным сбором мусора, для нас — детей — веселое времяпрепровождение. На долгое время подобные всеобщие акции забылись, и мне действительно нравится, что это возвращается. Нынешнее подрастающее поколение становится драйвером экоосознанности.

Владимир Аленцин, зампредседателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по проблемам экологии и природопользования:

— Можно все время устранять экологические проблемы, а можно воспитать поколение людей, для которых оценивать последствия действий и решений будет так же привычно, как чистить зубы. Для этого предстоит многое сделать в рамках непрерывного экологического образования. Но важны и акции, позволяющие сформировать прикладные экологические навыки. Сегодня есть акции, которые позволяют ребенку вносить свой вклад в сохранение природы уже сейчас.

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