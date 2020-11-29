Наталья Водянова приняла участие в «пикантной» фотосессии

Фото: instagram.com/natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова стала участницей откровенной фотосессии для глянцевого журнала LOVE. Вместе со своими коллегами по индустрии – моделями Наоми Кэмпбелл, Дарьей Вербовой, Ларой Стоун, Кристен Макменами и другими девушками, 38-летняя Водянова обнажилась перед объективами фотокамер. Снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте издания.

Стоит отметить, что на кадрах все участницы съемок позируют в одинаковой позе – с поднятыми вверх руками, причем кроме туфель на каблуке на девушках не надето абсолютно ничего.

К слову, авторами фотосессии выступили фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

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