Наталья Водянова приняла участие в «пикантной» фотосессии
Российская супермодель Наталья Водянова стала участницей откровенной фотосессии для глянцевого журнала LOVE. Вместе со своими коллегами по индустрии – моделями Наоми Кэмпбелл, Дарьей Вербовой, Ларой Стоун, Кристен Макменами и другими девушками, 38-летняя Водянова обнажилась перед объективами фотокамер. Снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте издания.
Стоит отметить, что на кадрах все участницы съемок позируют в одинаковой позе – с поднятыми вверх руками, причем кроме туфель на каблуке на девушках не надето абсолютно ничего.
К слову, авторами фотосессии выступили фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.
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