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Российских школьников познакомили с природой антарктического региона
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Российских школьников познакомили с природой антарктического региона

Самер Мустафа

Образование

Открытый экологический онлайн-урок на тему «Открываем Антарктику вместе» провели для российских школьников.

Мероприятие провел радиоведущий, детский популяризатор науки Александр Толмачев. Во время онлайн-трансляции он рассказал про подвиги первооткрывателей Антарктики, про сам континент, его строение, географию, животный мир, важность создания морских заповедников, про влияние региона на Мировой океан.

— Антарктиду пронизывают сильнейшие ледяные ветра. Благодаря им на континенте образуются пустыни. Ветер дует со скоростью около 300 километров в час со стороны гор и спускается к равнинам. Это создает сухие долины под названием «Мак-Мердо». В отличие от африканских пустынь, в которых проживают животные и растения, это место практически мертво, — поделился Толмачев.

По словам ведущего, лекцию посмотрели более 50 тысяч человек.

— Мне кажется, что, несомненно, важно проводить подобные онлайн-мероприятия. На них есть большой спрос не только со стороны родителей, но и детей. Они хотят учиться, у них есть искренняя тяга к этому. И детей не надо заставлять узнавать что-то новое. Видеолекции — всего лишь формат, через который ребенок может открыть для себя мир. И не обязательно для этого снимать высокобюджетные мультфильмы. Главное, чтобы это был хороший и интересный рассказ с иллюстрациями и наглядным видео, — поделился Толмачев. — Это очень затягивает как детей, так и родителей. Уже это, в свою очередь, дает будущую почву для обсуждений между взрослыми и детьми.

Онлайн-урок был подготовлен и организован совместно с фондом «Чистые моря».

Ранее занятие уже было апробировано на сайте заповедныйурок.рф. Материалы сайта активно используют по всей России. Также проект получил официальную поддержку Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

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