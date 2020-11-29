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Россиянка София Феськова заняла десятое место на Детском Евровидении
Фото: Сайт детского Евровидения / jesc-russia.com

Россиянка София Феськова заняла десятое место на Детском Евровидении

Захар Чайченко

Музыка

Международный музыкальный конкурс под названием «Детское Евровидение 2020», финальная часть которого прошла 29 ноября в формате телемоста из-за пандемии коронавируса, выиграла 11-ти летняя француженка по имени Валентина. Композиция, которую она исполнила, носит название J'imagine («Я представляю себе»).

На второй строчке расположилась певица из Казахстана Каракат Башанова, исполнившая песню Forever («навсегда»). Третью строчку заняла певица из Испании по имени Солеа с композицией Palante («Двигайся»).

К слову, представительница из России – 11-летняя петербурженка София Феськова замкнула десятку лидеров престижного конкурса, исполнив песню A Time for Us или «Время для нас», получив при этом 88 баллов, передает ТАСС.

Напоминаем, что в 2020 году участие в конкурсе приняли представители из 12 стран. Онлайн-смотр был проведен в Польше. В этот раз, из-за пандемии коронавируса участники пели в музыкальных студиях, каждый находясь в своей стране. Жюри из Варшавы стало координаторам конкурса. Все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя на специальном интернет-сайте.

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