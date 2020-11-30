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Байден сломал ногу во время игры со своей собакой
Джо Байдена осмотрели врачи / Фото: flickr.com / Marc Nozell

Байден сломал ногу во время игры со своей собакой

Юлия Курганова

Политика

Считающий себя избранным президентом Соединенных Штатов Джозеф Байден сломал ногу. Об этом сообщил журналистский пул политика, повреждения были замечены при помощи томографа.

— Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей, — рассказали представители СМИ, передает РИА Новости.

Байдену потребовался осмотр медиков после того, как в субботу, 28 ноября, он поскользнулся и подвернул лодыжку во время игры со своей собакой Мейджором. Сначала ортопед не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на допобследование.

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