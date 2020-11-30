Байден сломал ногу во время игры со своей собакой

Джо Байдена осмотрели врачи / Фото: flickr.com / Marc Nozell

Считающий себя избранным президентом Соединенных Штатов Джозеф Байден сломал ногу. Об этом сообщил журналистский пул политика, повреждения были замечены при помощи томографа.

— Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей, — рассказали представители СМИ, передает РИА Новости.

Байдену потребовался осмотр медиков после того, как в субботу, 28 ноября, он поскользнулся и подвернул лодыжку во время игры со своей собакой Мейджором. Сначала ортопед не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на допобследование.

Читайте также: Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?