Инвестиции в развитие четырех бывших промзон Москвы составят 25 миллиардов рублей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице реорганизуют участки двух бывших промзон на севере и юге, а также установят границы комплексного развития территорий (КРТ) еще двух на востоке Москвы. Общий объем инвестиций составит 25 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что современные объекты появятся на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино

— Редевелопмент еще одной бывшей промышленной зоны Перово включает в себя также жилую застройку, детский сад, школу и детскую поликлинику. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составит около 25 миллиардов рублей. Будет создано более 5,2 тысячи рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 1,9 миллиарда рублей в год, — уточнил Ефимов.

Отмечается, что владельцы промзон Братцево и Чертаново имеют право в течение полугода обратиться в мэрию столицы, чтобы заключить договор о КРТ и предоставить разработанную документацию по планировке территории.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров, самым масштабным по объему инвестиций будет проект в Чертаново, куда должны вложить 8,7 миллиарда рублей.

— Инвестор получит право возвести на территории в 2,8 гектара объекты общественно-делового назначения общей площадью около 112 тысяч квадратных метров. Это, например, могут быть объекты торговли, общественного питания, развлекательные центры, — цитирует Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

В промзоне Перово планируют реорганизовать участок площадью 4,12 гектара. Там создадут инфраструктуру общей площадью 80,74 тысячи квадратных метров: жилые дома более чем на 1,4 тысячи жителей, детский сад на 75 мест, школу на 175 мест и детскую поликлинику.

На участке в Братцеве площадью 4,6 гектара разместятся объекты производственного и общественно-делового назначения — они займут почти 68 тысяч квадратных метров.

Главной целью комплексного развития бывших промзон является вовлечение в оборот фактически заброшенных городских территорий и эффективное их использование.

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