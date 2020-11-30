Инвестиции в развитие четырех бывших промзон Москвы составят 25 миллиардов рублей
В столице реорганизуют участки двух бывших промзон на севере и юге, а также установят границы комплексного развития территорий (КРТ) еще двух на востоке Москвы. Общий объем инвестиций составит 25 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что современные объекты появятся на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино
— Редевелопмент еще одной бывшей промышленной зоны Перово включает в себя также жилую застройку, детский сад, школу и детскую поликлинику. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составит около 25 миллиардов рублей. Будет создано более 5,2 тысячи рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 1,9 миллиарда рублей в год, — уточнил Ефимов.
Отмечается, что владельцы промзон Братцево и Чертаново имеют право в течение полугода обратиться в мэрию столицы, чтобы заключить договор о КРТ и предоставить разработанную документацию по планировке территории.
Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров, самым масштабным по объему инвестиций будет проект в Чертаново, куда должны вложить 8,7 миллиарда рублей.
— Инвестор получит право возвести на территории в 2,8 гектара объекты общественно-делового назначения общей площадью около 112 тысяч квадратных метров. Это, например, могут быть объекты торговли, общественного питания, развлекательные центры, — цитирует Прохорова официальный сайт мэра Москвы.
В промзоне Перово планируют реорганизовать участок площадью 4,12 гектара. Там создадут инфраструктуру общей площадью 80,74 тысячи квадратных метров: жилые дома более чем на 1,4 тысячи жителей, детский сад на 75 мест, школу на 175 мест и детскую поликлинику.
На участке в Братцеве площадью 4,6 гектара разместятся объекты производственного и общественно-делового назначения — они займут почти 68 тысяч квадратных метров.
Главной целью комплексного развития бывших промзон является вовлечение в оборот фактически заброшенных городских территорий и эффективное их использование.
Читайте также: Два участка на юге и западе Москвы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий