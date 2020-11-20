Два участка на юге и западе Москвы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Никулинская улица Карта всех событий

Бывшую промзону Южное Бутово площадью 23 гектара и участок на Никулинской улице с недостроенным многофункциональным комплексом реорганизуют. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестор планирует вложить в реализацию проекта 25,5 миллиарда рублей.

— Город продолжает работу по преображению бывших промышленных зон. В рамках нового проекта в промзоне Южное Бутово планируется разместить объекты производственного и общественно-делового назначения, необходимую социальную инфраструктуру и жилые дома. Общая площадь составит порядка 364 тысяч квадратных метров. Будет создано более трех тысяч рабочих мест, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что площадь территории на Никулинской улице составляет 0,68 гектара. Здесь появится порядка 20,4 тысячи квадратных метров объектов общественного назначения.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров уточнил, что впервые в рамках комплексного развития территории города застроят участок, который не относится к бывшим промзонам Москвы.

— Сейчас там заброшенная стройка, территория никак не используется больше 16 лет и создает дискомфорт для жителей района. Ситуация требовала вмешательства города. В рамках проекта инвестор вложит порядка 1,6 миллиарда рублей, а бюджетный эффект составит 175,8 миллиона рублей в год. Также будет создано 675 рабочих мест, — рассказал Прохоров.

Ранее сообщалось, что в течение девяти лет на территориях промышленных зон столицы построили свыше 800 новых объектов.

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