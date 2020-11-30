Более 90 региональных фабрик присоединились к онлайн-бирже производства МИК

/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Уже 100 региональных фабрик зарегистрировались на бирже контрактного производства Московского инновационного кластера (МИК). Сервис может помочь предприятиям быстро найти производителя взрослой, детской и специальной одежды, обуви и аксессуаров. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он рассказал, что начало работы сектора легкой промышленности на онлайн-бирже МИК состоялось в середине сентября 2020 года.

— К нему уже присоединилось 100 региональных компаний. Кроме того, были заключены первые сделки на сумму около трех миллионов рублей. В перспективе мы планируем выйти на импортозамещение четверти всех поставок из Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, — уточнил Фурсин.

Также в столичном департаменте информационных технологий добавили, что стандартизированный заказ на контрактное производство предприниматели могут разместить в личном кабинете. После этого биржа автоматически подберет исполнителей, которые будут подходить по цене и логистике, передает официальный сайт мэра Москвы.

— В период пандемии отечественные фабрики реализуют возможности производств лишь на 60–65 процентов. В этой ситуации биржа позволяет загрузить производственные мощности и, как следствие, увеличить показатели импортозамещения на внутреннем рынке, — уточнил председатель комитета по швейной промышленности Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Дмитрий Шишкин.

МИК запустил онлайн-сервис «Биржа контрактного производства» в начале мая 2020 года с трех направлений, среди которых были механообработка, фармацевтика и приборостроение. Позднее к ним добавилась легкая промышленность.

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