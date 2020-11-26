Около 20 тысяч компаний будет в Московском инновационном кластере к концу года
Около 20 тысяч компаний будут входить в Московский инновационный кластер к концу 2020 года. Об этом заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в четверг, 26 ноября.
— Мы когда ставили себе показатель 5 тысяч на год, думали, что не выполним. Сейчас — 19 тысяч, и я думаю, что мы подойдем к 20 тысячам, — сказал глава департамента.
По его словам, перспективные отрасли для включения в кластер — робототехника, беспилотники, фармацевтика. Их планируют подключить уже в следующем году, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Московскому инновационному кластеру исполнилось два года. Платформа помогает предприятиям создавать новые продукты или услуги, находить партнеров и потенциальных заказчиков.
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