Около 15 миллионов рублей украли из квартиры 23-летней девушки в центре Москвы

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Россия, Москва, Даев переулок Карта всех событий

Неизвестный совершил кражу на сумму около 15 миллионов рублей в центре столицы. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что злоумышленник украл деньги из квартиры, которая находится по адресу Даев переулок.

— 29 ноября в 13:16 в службу 02 поступило сообщение от Т., 1997 года рождения, о краже из квартиры, — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что из квартиры были похищены 200 тысяч долларов.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту статьи 144 УПК РФ.

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