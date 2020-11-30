Черчесов предостерег болельщиков сборной России от эйфории в преддверии ЧЕ

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов предостерег болельщиков от эйфории в преддверии чемпионата Европы из-за прошлого удачного выступления футболистов на домашнем чемпионате мира.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в двенадцати европейских городах. Сборная РФ выступит в одной группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании. На чемпионате мира в 2018 году российские футболисты успешно дошли до четвертьфинала, где уступили хорватам.

— Забудьте об этой эйфории. Ее больше нет. С той эйфорией, которая окутала всех нас после первенства планеты, мы никогда не попали бы на чемпионат Европы, — цитирует Черчесова РИА Новости.

Он добавил, что у профессионального спорта нет слова «вчера». Впереди у сборной новые турниры, подготовка к ним будет очень серьезной, добавил тренер сборной.

Читайте также: Черчесов рассказал, когда Дзюба вернется в сборную России по футболу