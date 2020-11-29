Черчесов рассказал, когда Дзюба вернется в сборную России по футболу

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Артем Дзюба в марте вернется в сборную России по футболу в качестве капитана команды. Об этом в воскресенье, 29 ноября, заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети.

Черчесов рассказал, что после этого инцидента попросил врача сборной России по футболу Эдуарда Безуглова позвонить ему и узнать, в каком игрок состоянии.

— Ему позвонили, от моего имени привет передали, сказали, чтобы спокойно готовился к вечернему матчу. Пару дней мы с ним общались по скайпу, — заявил Черчесов.

Напомним, что в марте сборной России предстоит провести отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Читайте также: «Пожурил по-отечески»: Дзюба раскрыл подробности разговора с Черчесовым