Перечислены популярные среди россиян способы сбережения денег

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Банковские вклады остались самым распространенным способом сбережения денег даже после снижения ставки. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он уверен, что по итогам года сектор розничных депозитов вырастет на 10–12 процентов. При этом в России соотношение объемов инвестиций и депозитов равно 15 к 85 — в пользу банковских вкладов.

Параллельно растет популярность инвестиций в другие инструменты. Речь идет о накопительном счете. Ведяхин уточнил, что его преимущество для вкладчика в том, что деньги можно будет забрать в любое время, не дожидаясь окончания вклада.

Также, по мнению зампреда Сбербанка, люди стали обращать больше внимания на инвестиционно-накопительные продукты.

— Наибольшей популярностью сейчас пользуются ПИФы и ИИС с доверительным управлением. Растет спрос в онлайн на индивидуальные пенсионные планы, — цитирует Ведяхина РИА Новости.

Он добавил, что снижение инфляционных ожиданий и ставок раскачивает инвестиционную активность граждан.

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