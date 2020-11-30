Торгово-офисный объект может появиться на юго-западе столицы

Фото: mos.ru / пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 8А Карта всех событий

Торгово-офисный объект могут построить в Ясеневе. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Объект будет находиться по адресу Новоясеневский проспект, дом 8А.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, участок территории площадью 0,37 гектара на данный момент свободен от застройки.

Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 6,6 тысячи квадратных метра.

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