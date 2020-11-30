«Три красотки»: Лобода опубликовала трогательное фото с дочками в белых нарядах 

Светлана Лобода с дочерью Евангелиной / Фото: Официальная страница Светланы Лободы в instagram

Певица Светлана Лобода показала своих подросших дочерей Евангелину и Тильду. Семейный снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии Лобода и ее дочери предстали в полностью белых нарядах. Снимок был сделан в темное время суток и, вероятно, рядом с морским берегом.

— С Днем Матери нас, милые девочки, — подписала фотографию певица.

Пост прокомментировал близкий друг семьи, как называет его сама Лобода, Анзор Тетрадзе. Он написал лишь одно слово: «Люблю».

Фанаты поздравили Светлану с праздником и засыпали комплиментами.

—«Вы замечательная мама», «Три красотки!», «Какие прекрасные», — написали они.

Некоторые подписчики удивились, зачем Лобода постоянно прячет на фотографиях лицо младшей дочери. Но эти вопросы певица оставила без ответов.

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