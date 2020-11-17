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«Видал, какая рожа была»: бывший продюсер Лободы рассказал о соперничестве певицы с Ани Лорак
Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Видал, какая рожа была»: бывший продюсер Лободы рассказал о соперничестве певицы с Ани Лорак

Захар Чайченко

Звезды

Бывший концертный директор Светланы Лободы Стас Пшеницын признался, что артистка недолюбливает Ани Лорак и многих других коллег по цеху. С его слов, это связано с конкуренцией и борьбой за внимание публики.

— Я запомнил один момент. Вручение одной очень престижной музыкальной премии в России. В номинации «Лучшая певица» объявлены Лорак и Лобода. Идет прямой эфир, я смотрю и переписываюсь о чем-то с Нателлой. Объявляют: «Лучшая певица года — Лобода!» И мне Нателла отправляет сообщение: «Видал, какая рожа была у Лорак?», — рассказал Пшеницын.

Ранее россияне выбрали лучших эстрадных исполнителей России. По данным ВЦИОМ, большинство жителей страны отдали свои голоса Полине Гагариной и Филиппу Киркорову. В топ-10 также оказались Алла Пугачева, Валерия, Светлана Лобода, Лариса Долина, София Ротару, Ани Лорак, Елена Ваенга, Зиверт, Надежда Бабкина.

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певицаАни ЛоракСветлана Лобода
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