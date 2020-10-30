«Золотые голоса»: составлен рейтинг лучших эстрадных исполнителей России

Фото: instagram.com/gagara1987

Россияне назвали лучшими эстрадными исполнителями этого года Полину Гагарину и Филиппа Киркорова. Такая информация следует из данных обзора «Золотые голоса российской эстрады — 2020» ВЦИОМ, опубликованного в пятницу, 30 октября.

Отмечается, что лучшую певицу эстрады Полину Гагарину отметили 12 процентов россиян. В топ-10 также оказались Алла Пугачева, Валерия, Светлана Лобода, Лариса Долина, София Ротару, Ани Лорак, Елена Ваенга, Зиверт, Надежда Бабкина.

Лучшим певцом отечественной эстрады назвали Филиппа Киркорова: за него проголосовали 9 процентов жителей России. Также опрошенные отметили Николая Баскова, Сергея Лазарева, Диму Билана, Льва Лещенко, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Олега Газманова, Валерия Меладзе и Басту.

Ранее сообщалось, что российская молодежь оценила ситуацию в мире и в собственной жизни. Уточняется, что 65 процентов опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (младшая молодежная группа) оценивают ситуацию в мире как плохую. Того же мнения придерживается большинство в старшей молодежной группе: 64 процента граждан в возрасте от 25 до 34 лет.

Читайте также: Россияне оценили связь внешности с успехом в жизни