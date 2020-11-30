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Стали известны подробности аварии на Симферопольском шоссе в Москве
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Стали известны подробности аварии на Симферопольском шоссе в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Симферопольское шоссе Карта всех событий

Легковой автомобиль врезался в фуру, которая была припаркована на обочине на Симферопольском шоссе в столице. В результате аварии произошел разлив топлива. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.

Уточняется, что после ДТП пассажиры автомобиля Опель «Астра» оказались зажаты, полосы движения перекрыли.

На место происшествия выслали сотрудников Пожарно-спасательного гарнизона Москвы, а также дежурную смену спасателей Московского авиационного центра и ПСО 309 Пожарно-спасательного центра. По прибытии специалисты приступили к деблокации пострадавших и смытию топлива с асфальта, оцепили место аварии.

Благодаря действиям спасателей, последствия ДТП были устранены, а движение на шоссе восстановлено.

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