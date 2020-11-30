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Один человек погиб при столкновении легковой машины с грузовиком в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Один человек погиб при столкновении легковой машины с грузовиком в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Щербинка, Симферопольское шоссе, 12 Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика случилось на Симферопольском шоссе в Москве. Один человек погиб, двое пострадали.

Уточняется, что машины столкнулись у дома № 12 по шоссе.

По предварительной информации, легковой автомобиль на большой скорости врезался в припаркованный грузовик.

В настоящее время уточняются все обстоятельства аварии. На месте работают спасатели, которые извлекают тело погибшего из искореженной машины, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП на Можайском шоссе. Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на световую опору. В результате чего погиб на месте от полученных травм.

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