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Свыше 152 тысяч раз застройщики воспользовались услугами mos.ru с начала года
Фото: freepik.com

Свыше 152 тысяч раз застройщики воспользовались услугами mos.ru с начала года

Юлия Ямпольская

Город

Московские застройщики с начала 2020 года более 152 тысяч раз обратились к услугам на портале mos.ru. Общее число запросов на электронные услуги в области строительства уже превышает 550 тысяч.

Основные государственные услуги в этой сфере перевели в электронный вид. С помощью портала строительные компании могут уведомить о начале и завершении работ, а также направить предложения об изменениях правил землепользования и застройки города и разрешить многие другие вопросы.

Как отметил заместитель главы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов, застройщикам и горожанам больше не надо собирать бумажные документы и посещать органы власти.

— Чаще всего в этом году пользователи обращались к услуге по выдаче ордеров на проведение земляных работ. При помощи нее застройщики могут оформить получение ордера онлайн, чтобы проложить или отремонтировать системы отопления, водопроводы, газопроводы и другие инженерные коммуникации, провести капитальный ремонт зданий, — цитирует Иванова официальный сайт мэра Москвы.

Он также добавил, что за получением ордера онлайн в 2020 году обратились более 30,5 тысячи раз.

В числе самых популярных сервисов оказались онлайн-запись на проведение контрольно-геодезической съемки и предоставление технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в столице.

Читайте также: Власти Москвы заявили о досрочном выполнении годового плана по строительству

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