Более 12 земельных участков сдадут в аренду в Новой Москве и на востоке столицы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

Москва выставила 13 участков, которые расположены в ТиНАО и на востоке столицы, на торги под строительство индивидуального жилья. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Москва постоянно выставляет на аукцион такие участки.

— Так, с начала 2020 года на торгах по аренде реализовано 60 земельных участков общей площадью 7,89 гектара на сумму 135,1 миллиона рублей годовых арендных платежей. Больше всего участков было реализовано в ТиНАО — 49 объектов, — уточнил Ефимов.

Он также добавил, что арендаторы могут разместить на участках частные жилые дома площадью от 361,6 до 751 квадратного метра, подсобные помещения, гаражи, а также заняться там садоводством.

Основная часть выставленных на аукцион участков находится в ТиНАО: во Внуковском, Вороновском, Кленовском, Новофедоровском и Роговском поселениях. Один участок сдают в аренду в Восточном административном округе на Златоустовской улице, передает официальный сайт мэра Москвы.

Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, такая аренда популярна среди москвичей. Конкуренция на торгах в 2020 году увеличилась в три раза с прошлого года.

Читайте также: Более 2,5 миллиона «квадратов» индивидуального жилья введено в ТиНАО за восемь лет