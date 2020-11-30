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Мама девочки с «маской Бэтмена» показала результат серии операций
Фото: instagram.com/luna.love.hope

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала результат серии операций

Виктория Родимкина

Здоровье

Мама американской девочки Луны Феннер Кэрол показала в Instagram, как проходит заживление тканей после серии операций по сведению родимого пятна с лица ребенка в краснодарской больнице.

На снимках видно, что «маска Бэтмена» на лице девочки уменьшилась, а кожа на лбу и щеке заживает.

Кэрол Феннер рассказала, что на левой ноге девочки есть отметина на месте, откуда взяли кожу для трансплантата. Такую же процедуру проделали и с правой ногой ребенка.

Ранее в беседе с «АиФ-Юг» Кэрол Феннер уточнила, что вместе с дочерью вернется домой 9 декабря. Врачи пока не назначили дату следующей операции. Ее назовут, когда пациентка снова приедет в Россию.

Напомним, в октябре 2019 года американка прилетела в Россию вместе с дочкой, чтобы избавить ее от огромного родимого пятна. Девочке диагностировали меланоцитарный невус, который не угрожал здоровью, но при осложнениях и развитии до меланомы мог бы серьезно навредить.

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