Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что принесет декабрь знакам зодиака

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Последний месяц непростого 2020 года подарит знакам зодиака шанс обдумать и проанализировать все произошедшее. Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп, как правильно провести декабрь, чтобы успешно вступить в новый 2021-й.

Овен

Этим знакам зодиака звезды советуют провести декабрь в максимально спокойном состоянии. При этом стоит навсегда покончить с семейными конфликтами и отпустить все обиды.

Телец

Тельцы очень сильно ждут окончания года. Но именно последний месяц 2020-го откроет этим знакам зодиака дверь к новым успехам, поэтому важно не упустить возможности.

Близнецы

Этим знакам в декабре сулит важное приобретение. Близнецы могут купить автомобиль, или в их доме появится новый питомец. В целом месяц начнется хорошо.

Рак

Для Раков декабрь — месяц маленьких неприятностей. Испытания будут изматывать и трепать нервы, но звезды советуют продержаться хотя бы до середины декабря — в этот период ожидается небольшая радость.

Лев

Звезды советуют перестать бороться с ветряными мельницами и просто отдыхать в декабре. Лучше всего в это время будет позаботиться о родных.

Дева

Этот знак зодиака уже готов ворваться в новый год, забыв о проблемах в 2020-м. Осталось лишь дождаться боя курантов.

— Представьте, что перед вами шикарная лестница, устремляющаяся вверх, ведущая к огромным расписным воротам, которые уже начинают приоткрываться. И именно декабрь стоит на их страже и держит засовы, — пояснил экстрасенс.

Весы

Весам в декабре нужно запомнить одно правило: иногда следует забыть про свое упрямство и пойти на уступки. Маленькая жертва может спасти что-то более важное.

Скорпион

Спорт и заботу о себе не надо откладывать на начало 2021 года представителям этого знака. Взяться за свое здоровье лучше сейчас, чтобы войти в праздники с уже устоявшимися привычками.

Стрелец

Декабрь для этих знаков зодиака будет крайне эмоциональным. Все ощущения умножатся вдвое. Особенно после 20 декабря.

Козерог

Залогом успешного начала 2021 года станет «работа над ошибками». Поэтому последний месяц 2020 года лучше уделить размышлениям, что было сделано хорошо, а что — не очень.

— И если есть то, что необходимо исправить, — поторопитесь! — подчеркнул Мехди Вафа.

Водолей

Водолеям в декабре стоит уделить особое внимание любовным отношениям. При этом звезды предостерегают: в последнем месяце года лучше обойтись без импульсивных движений — любое решение нужно хорошенько взвесить.

Рыбы

Для этих знаков декабрь станет зеркалом. Эмоции, которые будут транслировать Рыбы в конце года, моментально вернутся им в том же объеме, передает «СтарХит».

— А что это значит? Улыбайтесь чаще. Думайте о хорошем. Дарите любовь и заботу окружающим! — посоветовал экстрасенс.

Читайте также: Астролог перечислила знаки зодиака, которые встретят любовь в новогоднюю ночь